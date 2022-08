Μέσα στους επόμενους δυο μήνες, το γεωτρύπανο Αμπντούλ Χαμίντ Χαν που έβγαλε η Τουρκία στη Μεσόγειο, θα έχει ολοκληρώσει τις γεωτρήσεις του. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Φατίχ Ντονμέζ.

«Έχουμε 45-60 ημέρες στη Μεσόγειο. Θα ολοκληρώσουμε τις γεωτρήσεις μας σε αυτό το διάστημα. Εάν υπάρξει κάποια ανακάλυψη, θα μοιραστούμε τα καλά νέα με το έθνος μας», τόνισε ο Ντονμέζ μιλώντας για τις έρευνες του Αμπντούλ Χαμίντ Χαν στη Μεσόγειο και τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας.

Ο Φατίχ Ντονμέζ είπε επίσης ότι από τον Μάρτιο του 2023 η Τουρκία θα καταναλώνει «δικό της» φυσικό αέριο από τις έρευνες που κάνει στη Μαύρη Θάλασσα.

