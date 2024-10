Τουρκία: Η Zahide που την σκότωσαν ενώ παραλάμβανε λουλούδια για την επέτειο γάμου και τα 4 ακόμα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, στην περιοχή Καχραμανκαζάν στα περίχωρα της Άγκυρας στην Τουρκία με πέντε νεκρούς και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις πολύ σοβαρά.

Οι αρχές στην Τουρκία ανακοίνωσαν τις ταυτότητες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε την Τετάρτη στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TAI) στην πρωτεύουσα.

Νεκροί είναι και δύο δράστες, μια γυναίκα και ένας άντρας, ο οποίος γεννήθηκε το 1992 και ήταν εγγεγραμμένος ως κάτοικος της πόλης Beytüşşebap, γνωστή επαρχία στην Τουρκία με τεράστιο πληθυσμό Κούρδων και δράση της οργάνωσης PKK.

Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι δράστες σκότωσαν για να κλέψουν το όχημά του, προκειμένου να μεταβούν στην TUSAS, ή αλλιώς ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry).

Τα τουρκικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα αλλά και φωτογραφίες των πέντε θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στην καρδιά της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.

Τα θύματα είναι: Cengiz Coskun, υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου στην εταιρεία, η μηχανολόγος μηχανικός Zahide Guclu, ο υπάλληλος της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας Hasan Huseyin Canbaz, ο αξιωματικός ασφαλείας Atakan Sahin Erdogan και ο ταξιτζής Murat Arslan.

Πηγή εικόνας CNN turk

Η Zahide Guclu, αρχιμηχανικός στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TAI), ήταν ένα από τα πέντε θύματα που σκοτώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση. Εκείνη τη στιγμή, είχε κατέβει στο φυλάκιο ασφαλείας για να παραλάβει ένα μπουκέτο λουλούδια που είχε στείλει ο σύζυγός της για την επέτειο του γάμου τους στην Άγκυρα.

Η ζωή της είναι γεμάτη προσωπικές δυσκολίες και επαγγελματικές επιτυχίες.

Γεννημένη το 1988, έχασε τη μητέρα της στα τέλη του 2020 και το 2021 η μοναχοκόρη της διαγνώστηκε με καρκίνο. Μετά από δύο χρόνια θεραπείας, το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι.

Η Zahide γνώρισε τον σύζυγό της, Yalcin Ekici, ενώ σπούδαζε μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, και ο άντρας της εργάστηκε για λίγο στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TAI) πριν βρει δουλειά σε μία ιδιωτική εταιρεία.

Ως αρχιμηχανικός στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία, η Zahide συνέβαλε σημαντικά στην παραγωγή του ελικοπτέρου Gokbey για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και τη πολιτική αεροπορία.

Η εμπειρία της και η τεχνογνωσία της έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην προσαρμογή του ελικοπτέρου στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της Τουρκίας.

Πέρα από τις επαγγελματικές της συνεισφορές, η Zahide ήταν γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο, συχνά προσφέροντας βοήθεια σε παιδιά με καρκίνο.

Δυστυχώς, η Zahide τραυματίστηκε ενώ παραλάμβανε το μπουκέτο που της είχε στείλει ο σύζυγός της για να γιορτάσουν την επέτειο του γάμου τους.

Παρά τις προσπάθειες να σωθεί, υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο.

O υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ «έδειξε» ευθέως ως υπεύθυνη την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν), δηλώνοντας ότι «πάντα δίνουμε στα μέλη του ΡΚΚ την τιμωρία που τους αξίζει, θα πληρώσουν και τώρα υψηλό τίμημα».

«Εκτιμούμε ότι το έκανε το PKK. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πληροφορίες όταν οι ταυτοποιήσεις και άλλα στοιχεία γίνουν πιο σαφή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Καζάν της Ρωσίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS, καταδίκασε την επίθεση και σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι «η τρομοκρατική ενέργεια κατά της TUSAS, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι μια άθλια επίθεση και έχει στόχο την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τα αμυντικά μας επιτεύγματα, τα οποία αποτελούν την επιτομή του ιδανικού μας για την πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία».

«Το έθνος μας πρέπει να γνωρίζει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στην Τουρκία θα σπάσουν οριστικά, καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα κακόβουλο κέντρο δεν θα μπορέσει να επιτύχει τις φιλοδοξίες του» προσέθεσε.

Με τον Τούρκο πρόεδρο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Συμμαχίας στην Τουρκία.

Η είδηση της επίθεσης έγινε γνωστή λίγο πριν από τη συνάντηση στο Καζάν του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επίσης καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς.

«Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας εναντίον όλων των τρομοκρατικών στοιχείων και των δυνάμεων που τα στηρίζουν, τόσο εντός όσο και εκτός (της Τουρκίας). Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις αμυντικές μας ικανότητες και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στα κέντρα που στοχεύουν την Τουρκία και στους πληρεξουσίους τους να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους εναντίον της χώρας μας», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Η επίθεση προκάλεσε την καταδίκη του υπουργού Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου καθώς και του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος ηγείται του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματου (CHP).

Στην ΤUSAS, την κορυφαία τουρκική αμυντική βιομηχανία, κατασκευάζονται μεταξύ άλλων τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ANKA και Aksungur, τα επιθετικά ελικόπτερα Atak, τα ελικόπτερα γενικής χρήσης Gökbey, τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürkuş, τα ελαφρά μαχητικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürjet και βρίσκεται υπό ανάπτυξη το τουρκικής κατασκευής μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν «τριάντα δύο στόχοι», θέσεις του PKK και συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας, μερικές ώρες μετά την επίθεση στην Άγκυρα η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους κι αποδόθηκε στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα από τις τουρκικές αρχές.

Turkey and Turkish-Allied Forces in Syria are launching Strikes tonight against Kurdish Towns and PKK Positions in Northern Syria, as Retaliation for today’s Terrorist Attack on the Capital of Ankara; with 32 Strikes having been carried out so far by the Turkish Air Force. pic.twitter.com/Uq4lUNkeBz