Να ξεπαγώσουν τις σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Μπένι Γκαντζ και Χουλουσί Ακάρ αντίστοιχα, κατά την συνάντησή τους στην Άγκυρα, χωρίς όμως να κρύψουν ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Για παράδειγμα ο Γκαντζ μετά το τέλος της συνάντησης και κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ακάρ στους δημοσιογράφους, σημείωσε πως “δεν είναι μυστικό ότι οι δεσμοί μας χρειάστηκε να ξεπεράσουν τις προκλήσεις“, προσθέτοντας ότι αυτή η ιστορική επίσκεψη, η πρώτη εδώ και μια δεκαετία, “είναι ένα σαφές μήνυμα για θετική πρόοδο στο μέλλον”.

Από την πλευρά του ο Ακάρ δήλωσε πως οι καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ «θα διευκόλυναν την επίλυση ορισμένων ζητημάτων στα οποία έχουμε διαφωνίες, ειδικά για την Παλαιστίνη».

Ιδιαίτερο – και ελληνικό ενδιαφέρον – έχει και η επισήμανση του Μπένι Γκαντζ για τους δεσμούς του εβραϊκού κράτους με την Ελλάδα και με την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη και θετική προσέγγιση στις σχέσεις μας κρατώντας τον διάλογο ανοιχτό», όπως μεταδίδει το timesofisrael.com.

Πάντως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι ζήτησε από το επιτελείο του να ξεκινήσει τη διαδικασία επανέναρξης των εργασιακών σχέσεων με την Τουρκία μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του.

«Στην πορεία προς τα εμπρός, πρέπει να υιοθετήσουμε μια σταθερή, θετική προσέγγιση στις σχέσεις μας – διατηρώντας ανοιχτό διάλογο», είπε ακόμη ο Γκαντζ, ενώ ο Ακάρ σημείωσε πως «Η βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μας με το Ισραήλ, ειδικά σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η ενέργεια, θα οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Ο Γκαντς, ο οποίος είναι υποψήφιος για την πρωθυπουργία στις ισραηλινές εκλογές την επόμενη εβδομάδα, είχε επίσης συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

President @RTErdogan received Minister of Defense of Israel Benny Gantz at the Presidential Complex. pic.twitter.com/xG2kYisGbV