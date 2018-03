Ένα καλοστημένο σόου από την Τουρκία. Σχεδόν δυο μήνες μετά την έναρξη της επιχείρησης «Κλάδος Ελιάς» (σ.σ. ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου), οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι σύμμαχοί τους μπήκαν το πρωί της Κυριακής (18.03.2018) στην πόλη. Είναι, αναμφίβολα, μια νίκη για τον Ερνογάν και κάνει τα πάντα για να… μάθει όλος ο κόσμος την επιτυχία του.

Η εισβολή των Τούρκων στο Αφρίν ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν. Πανηγυρικά, όπως το ονειρευόταν ο πρόεδρος της Τουρκίας. «Μονάδες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, οι οποίες υποστηρίζονται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, έθεσαν εντελώς υπό τον έλεγχό τους το κέντρο της πόλης Αφρίν σήμερα το πρωί στις 08:30″, ανακοίνωσε ο «σουλτάνος».

Και αμέσως μετά, η τουρκική «μονταζιέρα» έπιασε δουλειά. Και έκανε… θαύματα που θα ζήλευε και το Χόλιγουντ ακόμα. Φωτογραφίες με πολίτες να φιλούν Τούρκους στρατιώτες, χαρούμενοι για την… «απελευθέρωση».

Εικόνες από τη στιγμή που Τούρκοι στρατιώτες υψώνουν σε κτίριο την τουρκική σημαία.

Και οι στρατιώτες τους ποζάρουν… περιχαρείς…

Και κυρίως, ένα video από drone που καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή που οι δυνάμεις της Τουρκίας και των Σύρων συμμάχων της μπαίνουν στην πόλη.

[VIDEO] A video shot by a drone of Turkish Armed Forces shows Turkish Armed Forces and Free Syrian Army (FSA) took complete control of northwestern Syria’s Afrin within the «Operation Olive Branch» on March 18, 2018 https://t.co/4BdmYcUfyr pic.twitter.com/5vExfJVLhP

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 18, 2018