Το καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία βρίσκεται έναν… καλό τρόπο για να περιορίσει την δύναμη των Κούρδων ψηφοφόρων στις εκλογές της 14ης Μαΐου και να τους τρομοκρατήσει ενόψει της κάλπης και στο πλαίσιο αυτό οι αρχές έχουν ξεκινήσει κύμα συλλήψεων υπό τον μανδύα επιχείρησης κατά της τρομοκρατίας. Οι… αντιφρονούντες πάντως, έχουν αρχίσει τις φωνές και μιλάνε για «απόπειρα κλοπής της κάλπης και της λαϊκής βούλησης».

Τουλάχιστον 110 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα (25.4.2023) στην Τουρκία στο πλαίσιο «αντιτρομοκρατική επιχείρησης» με στόχο το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), η οποία καταγγέλλεται από τους Κούρδους που ζουν στην γειτονική χώρα ως «απόπειρα εκφοβισμού» τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Η επιχείρηση, που διεξήχθη ταυτοχρόνως από την αστυνομία σε 21 επαρχίες της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων αυτή του Ντιγιάρμπακιρ, στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Κούρδοι, ήταν πρωτοφανούς κλίμακας, σύμφωνα με τον δικηγορικό σύλλογο του Ντιγιάρμπακιρ, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP.

Ο Σύλλογος υπολογίζει ότι «ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων μπορεί να φτάνει τις 150», ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον «περίπου 20 δικηγόροι, 5δημοσιογράφοι, 3 ηθοποιοί του θεάτρου και ένας πολιτικός».

Επίσης, σύμφωνα με τον δικηγορικό σύλλογο, στους δικηγόρους απαγορεύτηκε οποιαδήποτε επαφή με τους πελάτες τους για ένα 24ωρο.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι «11 δημοσιογράφοι συνελήφθησαν», μεταξύ των οποίων υπεύθυνοι του κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων Mésopotamia καθώς και υπεύθυνοι πολλών εκδόσεων.

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου του Ντιγιάρμπακιρ Ναχίτ Ερέν κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του «απόπειρα εκφοβισμού των Κούρδων ψηφοφόρων».

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη επιχείρηση που δεν συνδέεται με την πολιτική ατζέντα της χώρας. Η επιχείρηση δείχνει να συνιστά εκφοβισμό των Κούρδων ψηφοφόρων», σημείωσε.

