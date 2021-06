Μία υπάλληλος του κυριότερου φιλοκουρδικού κόμματος της Τουρκίας, του HDP, σκοτώθηκε σήμερα σε επίθεση ένοπλου άνδρα στα γραφεία του κόμματος στη Σμύρνη.

«Ένας επιτιθέμενος οπλισμένος με τουφέκι επιτέθηκε στα γραφεία μας στη Σμύρνη», ανέφερε το κόμμα σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter. “Η συνάδελφός μας, Ντενίζ Ποϊράζ, σκοτώθηκε στην επίθεση αυτή”.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Σμύρνης δήλωσε πως ο δράστης της επίθεσης, “ένας υπάλληλος στον τομέα της υγείας που είχε απολυθεί”, συνελήφθη.

Το HDP κατηγόρησε την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα, το AKP του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι είναι οι “υποκινητές της άγριας αυτής επίθεσης” λόγω της ρητορικής βίας εναντίον του φιλοκουρδικού κόμματος, τη λειτουργία του οποίου προσπαθούν να απαγορεύσουν μέσω της δικαιοσύνης.

“Σκότωσαν την κόρη μου”, δήλωσε κλαίγοντας η μητέρα του θύματος σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter το HDP, το οποίο κάλεσε σε διαδηλώσεις κατά της επίθεσης στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας είχε καθυστερήσει στα τέλη Μαρτίου την εξέταση ενός αιτήματος απαγόρευσης του HDP, το οποίο κατηγορείται για “τρομοκρατικές” δραστηριότητες, λόγω “διαδικαστικών παραλείψεων” επιστρέφοντας τον φάκελο στον εισαγγελέα για περισσότερες πληροφορίες.

