Βήμα πίσω από την Τουρκία για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αφορμή, το βίντεο που ανάρτησε στο Twitter κουρδική οργάνωση που δείχνει ένα ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κρέμεται από τα πόδια από ένα σκοινί μπροστά στο δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Μετά το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας που προκάλεσε τριβές μεταξύ Τουρκίας και Σουηδίας, ο εκπρόσωπος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν δήλωσε το Σάββατο (14.01.2023):

«Δεν είμαστε σε θέση να στείλουμε τον νόμο (προς επικύρωση) στη Βουλή, έχουμε πραγματικό πρόβλημα σε αυτό το θέμα» τόνισε ο Καλίν, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος οι βουλευτές να απορρίψουν τον νόμο.

Ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter μια κουρδική οργάνωση που δείχνει ένα ομοίωμα του Ερντογάν να κρέμεται από τα πόδια από ένα σκοινί μπροστά στο δημαρχείο της Στοκχόλμης προκάλεσε την οργή της Τουρκίας με τον Σουηδό πρέσβη στην Άγκυρα να καλείται από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

#Erdogan is upside down in #Sweden pic.twitter.com/Wom3T7MzCD