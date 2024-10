Τουρκία: Ο Πρόεδρος Ερντογάν καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα – «Προσευχόμαστε για τους τέσσερις μάρτυρες»

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε δηλώσεις για την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (23.10.2024) στην Τουρκία, στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, από την οποία τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους,

Στο περιθώριο της Συνόδου BRICS που διεξάγεται στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία και ευχήθηκε «έλεος για τους τέσσερις μάρτυρες» που έχασαν την ζωή τους, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν και 14 τραυματίες.

Από την πλευρά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Turkish President Erdogan at BRICS Summit: – We condemn Ankara terror attack – There have been 4 martyrs and 14 wounded – We pray for the souls of our martyrs pic.twitter.com/wxTcBjHXp2

Νωρίτερα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι δύο «τρομοκράτες» εξουδετερώθηκαν μετά την στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Ο Γερλίκαγια έκανε λόγο για μια «τρομοκρατική» επίθεση. «Σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της TUSAS στην Άγκυρα, δυστυχώς, είχαμε νεκρούς και τραυματίες σε αυτήν την επίθεση», είπε νωρίτερα ο υπουργός στο X.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν αναφορές ότι έχει περιοριστεί ή πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Τουρκία.

LATEST: 4 dead, 14 wounded in Ankara attack.



• Access to social media being throttled, using VPN to access X

• Operation has ended, two attackers killed

• A number of hostages rescued

•Identification of the attackers continue, not clear who did it https://t.co/iLGYGsxlvL