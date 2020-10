Τουρκία: Οι επιθέσεις της Αρμενίας εναντίον αμάχων παραβιάζουν τη Συνθήκη της Γενεύης

Η Τουρκία καταδίκασε τις αρμενικές επιθέσεις όπως τις χαρακτήρισε εναντίον της αζερικής πόλης Γκάντζα και επανέλαβε ότι υποστηρίζει το δικαίωμα του Αζερμπαϊτζάν στην αυτοάμυνα εντός των διεθνών αναγνωρισμένων συνόρων του.

«Οι επιθέσεις της Αρμενίας με στόχο τους αμάχους στην Γκάντζα… είναι μια νέα εκδήλωση της παράνομης στάσης της Αρμενίας. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις αυτές», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μάλιστα το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγορεί την Αρμενία για παραβίαση της Συνθήκης της Γενεύης.

#BREAKING



Turkish Foreign Ministry condemns #Armenia for targeting residential areas in Azerbaijan’s second largest city of Ganja



“This is a new manifestation of Armenia’s law defying attitude. Armenia is violating int.humanitarian law, including the Geneva conventions” pic.twitter.com/IKA3d6ioEJ