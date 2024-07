Τουρκία: Πολυτελές yacht «λαμπάδιασε» στην Μαρμαρίδα – Βίντεο με τουρίστες που πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

Ένα σκάφος που μετέφερε τουρίστες έπιασε φωτιά στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας.

Στο πλοίο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός στην Μαρμαρίδα, επέβαιναν 110 άτομα. Στο θέαμα της φωτιάς κάποιοι άρχισαν να πηδούν έντρομοι μέσα στη θάλασσα για να γλιτώσουν ενώ άλλοι έτρεξαν στις άλλες βάρκες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Το γιοτ αφού κάηκε, τελικά βυθίστηκε. Επιβάτες από άλλα σκάφη πετούσαν στους πανικόβλητους τουρίστες σωσίβια για να πιαστούν.

Συγκλονιστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του X (πρώην Twitter).

Yacht carrying tourists caught fire in Marmaris, Turkey



There were 110 people on board. Some people jumped into the water, while others ran to the other boats. The yacht sank. pic.twitter.com/SDB35LYf5a