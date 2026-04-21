Τουρκία: Στη φυλακή για 6η συνεχόμενη μέρα το ζευγάρι Ελλήνων που άνοιξε την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Για 6η συνεχόμενη ημέρα παραμένουν κρατούμενοι σε φυλακές της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία η Ελληνίδα και ο Έλληνας που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν σήκωσαν την ελληνική σημαία με τον δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος» στην Αγία Σοφία και φωτογραφίζονταν.

Σύμφωνα με τη στήλη της Χριστίνας Κοραή στο newsit.gr, σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες υποθέσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν στην Τουρκία που οι κατηγορούμενοι είχαν απελαθεί, οι τουρκικές αρχές επέλεξαν εξαρχής πιο αυστηρή στάση, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και το σχετικό βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στην Αγία Σοφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικές φυλακές, με την Ελληνίδα να κρατείται σε γυναικείες εγκαταστάσεις στο Μάλτεπε και τον άνδρα, ο οποίος διαθέτει και αυστριακό διαβατήριο, σε ανδρικές φυλακές στην ασιατική πλευρά της πόλης.

Όπως αναφέρεται, η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η πρόσβαση των ελληνικών προξενικών αρχών επετράπη μόλις χθες. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν ήδη καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί ημερομηνία εξέτασης ή να έχουν διευκρινιστεί οι όροι που ενδεχομένως θα τεθούν.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «στη δημιουργία στρατιωτικής συμμαχίας Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου είναι ξεκάθαρη η προτεραιότητα απειλής», συμπληρώνοντας ότι η στάση αυτή αφορά και «άλλες χώρες της περιοχής». Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ αναμένονται τα επόμενα βήματα τόσο σε διπλωματικό όσο και σε νομικό επίπεδο.