Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τουρκία: Δύο τουρίστες συνελήφθησαν επειδή ξετύλιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Ένας από τους τουρίστες έβγαλε την σημαία που είχε κρύψει μέσα στο σακάκι του και την ξεδίπλωσε, αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο το οποίο επίσης πόζαρε για μία γρήγορη λήψη
Στη σύλληψη δύο τουριστών, ηλικίας 42 και 35 ετών, προχώρησαν οι αρχές στην Κωνσταντινούπολη, επειδή άνοιξαν μια ελληνική σημαία που έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος», μέσα στην Αγία Σοφία.

Το ζευγάρι τουριστών εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας έξω από την Αγία Σοφία, όπου καταγράφηκαν να ξετυλίγουν την σημαία με το βυζαντινό σύμβολο του δικέφαλου αετού, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πλάνα που μοιράστηκε το NTV , τα άτομα μπήκαν στο ναό ως μέρος μιας ομάδας επισκεπτών το απόγευμα της 9ης Απριλίου. Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου με ακτίνες Χ και της φυσικής επιθεώρησης, μετακινήθηκαν στο άνω τμήμα της γκαλερί, το οποίο είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες.

Σε εκείνο το σημείο, ένας από τους τουρίστες έβγαλε την σημαία που είχε κρύψει μέσα στο σακάκι του και την ξεδίπλωσε. Αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο επίσης πόζαρε για μία γρήγορη λήψη.

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε την κατάσταση και έκανε παρατήρηση στους τουρίστες. Ολόκληρη η σκηνή καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του ναού. Μάλιστα, μετά από έρευνα της τουρκικής αστυνομίας, οι δύο τουρίστες εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στη συνοικία Φατίχ και συνελήφθησαν.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σε βάρος τους. Στις 11 Απριλίου μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία και παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της «πρόκλησης μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβρισης». Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται από τις τουρκικές αρχές.

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνουν ότι οι δύο τουρίστες συνελήφθησαν το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αποφυλάκισή τους.
 
 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo