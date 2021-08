Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που σάρωσαν τη βόρεια Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Δέκα πέντε άνθρωποι έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους στην επαρχία Κασταμονή και δύο στην επαρχία Σινώπη», ανέφερε η αρχή αρμόδια για τις φυσικές καταστροφές (AFAD), σε ένα δελτίο τύπου.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 11 νεκρούς.

