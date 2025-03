Τουρκία: Τα σενάρια για την τύχη του Εκρέμ Ιμάμογλου και η φωνή οργής στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η Τουρκία από την Τετάρτη (19.03.2025), που οι αρχές συνέλαβαν τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Μέχρι –τουλάχιστον- την Κυριακή, στη χώρα το κλίμα θα είναι τεταμένο καθώς είναι προγραμματισμένες διαδηλώσεις από φοιτητές, πολίτες και κόμματα ζητώντας την αποφυλάκιση του και κατηγορώντας ευθέως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αν και ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για συνεργασία με το PKK, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και διαφθορά, μέχρι στιγμής ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έχει μετατραπεί σε λαϊκός ήρωας, με αρκετούς πολίτες να τον ταυτίζουν με τον άνθρωπο που μπορεί να τα «βάλει» με την πολιτική του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την ίδια στιγμή, οι δρόμοι της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας θυμίζουν πεδίο μάχης από τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές.

Με σκοπό να «σπάσουν» οι διαμαρτυρίες, η αστυνομία της Τουρκίας έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο, με τους διαδηλωτές να τρέχουν για να γλιτώσουν.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Η συμμετοχή των πολιτών στις συγκεκριμένες διαδηλώσεις είναι πρωτόγνωρη. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας και προερχόμενοι από διαφορετικά, μικρά κόμματα, φώναζαν συνθήματα μήπως και αλλάξει το μέλλον του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, οι αστυνομικοί ήθελαν να εμποδίσουν μία ομάδα νεαρών διαδηλωτών που επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμ, έναν εμβληματικό χώρο διαμαρτυρίας, που έχει πλήρως αποκλειστεί με μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Από ένα λεωφορείο, στο οποίο είχε ανέβει, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Εζέλ, που απηύθυνε κάλεσμα για τη συγκέντρωση, είπε προς την αστυνομία: «Δεν θέλω να βλέπω πλαστικές σφαίρες εδώ. Εάν όχι, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης θα καταστεί υπεύθυνη για ό,τι συμβεί», προειδοποίησε.

BREAKING: Thousands of protesters have gathered in Istanbul, Turkey to protest against the arrest of the Mayor of Istanbul and main opposition leader Ekrem Imamoglu. The man who the opposition was uniting behind for the 2028 pres. election was arrested on corruption charges pic.twitter.com/3wTM6y7LcS

«Ποιοι είστε εσείς που θα ψεκάσετε με δακρυγόνα την ελπίδα της Τουρκίας;» συνέχισε ο ίδιος, συνοδευόμενος από τις φωνές του συγκεντρωμένου πλήθους που ζητούσε επιτακτικά την παραίτηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν ήταν μόνο ο Εκρέμ Ιμάμογλου που συνελήφθη το πρωί. Είναι η βούληση του λαού της Κωνσταντινούπολης, των 16 εκατομμύρια πολιτών που τέθηκαν υπό κράτηση» δήλωσε η σύζυγος του Εκρέμ Ιμάμογλου, Ντιλέκ.

Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση για 2 ακόμα ημέρες. Μέχρι την Κυριακή θα αποφασιστεί το αν θα προφυλακιστεί, με τους πολιτικούς αναλυτές να θεωρούν αυτό το σενάριο όχι τόσο αισιόδοξο.

Όπως εξηγούν, είναι αρκετά δύσκολο το η δικαιοσύνη να κάνει «πίσω» και να αφήσει ελεύθερο έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται για τόσο σοβαρά αδικήματα και η σύλληψη του οποίου έγινε από τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς, όπως ακριβώς γίνεται στη σύλληψη ενός βαρόνου ναρκωτικών.

Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου, τη στιγμή μάλιστα που την Κυριακή, θα ανακοινωνόταν κανονικά η υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές με το κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα.

Και ενώ κρατείται από τις αρχές της Τουρκίας, ο Εκρέμ Ιμάμογλου έκανε ανάρτηση στο X για να δώσει τον «παλμό» σε όσους τον στηρίζουν.

«Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί», έγραψε ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, κατηγορώντας ευθέως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για διαφθορά και καλώντας τα μέλη της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να σταματήσουν την αδικία σε βάρος του.

You embarked on this journey with nothing but a ring on your finger, yet now you bear countless stains for which you cannot account, whether at home or abroad. With these burdens, you aim for my whole existence, hard work, and endeavour that I and my family have built over three…