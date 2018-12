Τους άφησε όλους… παγωτό! Με την Μελάνια ο Τραμπ στο Ιράκ σε επίσκεψη – έκπληξη!

“Ο Πρόεδρος Τραμπ και η Πρώτη Κυρία τραξίδεψαν στο Ιράκ αργά τη νύχτα των Χριστουγέννων για να επισκεφθούν τα στρατεύματά μας και την ανώτερη στρατιωτική ηγεσία, ώστε να τους ευχαριστήσουν για τις υπηρεσίες τους, την επιτυχία τους και την θυσία τους και να τους ευχηθούν καλά Χριστούγεννα”.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, γραμματέας του Λευκού Οίκου, δίνοντας πληροφορίες για τον παγκόσμιο “συναγερμό” που είχε ξεσπάσει σχετικά με το πού… πήγαινε το Air Force One!

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) December 26, 2018

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην αεροπορική βάση Al Asad, όπου τον υποδέχθηκαν ο σύμβουλος εθνικής Ασφάλειας, John Bolton, για συναντήσεις με πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες.

Φόρεσε… στρατιωτικό τζάκετ και απευθύνθηκε στους αμερικανούς στρατιώτες, ενώ η Μελάνια Τραμπ βρισκόταν συνεχώς δίπλα του.

Η επίσκεψη – έκπληξη του Τραμπ στο Ιράκ ήρθε μια εβδομάδα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος ανακήρυξε την ήττα του Ισλαμικού Κράτους στην Συρία. Οι ΗΠΑ είχαν στείλει στρατεύματα στην Συρία το 2015, επί προεδρίας Ομπάμα ως βοήθεια στις δυνάμεις των Κούρδων εναντίον του ISIS.

Μόλις πριν λίγες μέρες, ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας, Τζιμ Μάτις, υπέγραψε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Συρία.

Το χρονικό της υπόθεσης με την αιφνίδια επίσκεψη Τραμπ στο Ιράκ

Όπως πρώτο σας είχε ενημερώσει το newsit.gr, ένας… γρίφος για δυνατούς λύτες είχε “αναδυθεί” στην διεθνή επικαιρότητα από το βράδυ της Τετάρτης, 26.12.2018, όταν έγινε γνωστό πως το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Ευρώπη!

Τις πληροφορίες μετέφεραν διεθνή μέσα ενημέρωσης, που ανέφεραν πως το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το “θρυλικό” Air Force One εντοπίστηκε να πετά… κάπου πάνω από την Ευρώπη.

Και γιατί αυτό… ήταν είδηση; Επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος, τον οποίο -υπό κανονικές συνθήκες- μεταφέρει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, δεν έχει κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι.

Υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν βρίσκεται ο αμερικανός πρόεδρος μέσα στο Air Force One, βρίσκεται κάποιο άμεσο μέλος της οικογένειάς του, ωστόσο ούτε κάτι τέτοιο είχε προγραμματιστεί…

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το προεδρικό αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από την Μεγάλη Βρετανία με τις πολιτικές υπηρεσίες αεροπορίας να το καταγράφουν με… κατεύθυνση την Μέση Ανατολή!

BREAKING: Air Force One has been spotted over parts of Europe, despite President Trump not having any scheduled trips. — The Spectator Index (@spectatorindex) December 26, 2018

Παράλληλα, το Wikileaks στο Twitter, ανήρτησε μια φωτογραφία που έδειχνε πως το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ βρίσκονταν με κατεύθυνση προς την Τουρκία!

The Boeing 747 usually used by Trump for Air Force One is currently moving towards Turkey. pic.twitter.com/TG5Ndzoyvn — WikiLeaks (@wikileaks) December 26, 2018

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως πριν λίγες μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ από την Συρία. Μια απόφαση που “σήκωσε” σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Νετανιάχου….

Λίγο αργότερα, το Wikileaks επανήλθε με ένα tweet που αναφέρει: “Κάνει ο Τραμπ ταξίδι έκπληξη στο Αφγανιστάν; Στην Τουρκία; Τα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν πως ένα από τα δύο αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται ως Air Force One χρησιμοποιούν κάτι που φαίνεται να είναι ένας ψεύτικος κωδικός ενός AE47C4, που απογειώθηκε από την βάση Andrews τα μεσάνυχτα. Οι αναμεταδότες άλλαξαν ή απενεργοποιήθηκαν κοντά στην Ρουμανία“.

Is Trump on a surprise visit to Afghanistan? Turkey? Flight trackers show that one of two planes used for Air Force One (92-9000/VC-25) using what appears to be a fake HEXCODE of AE47C4, departed Andrews Air Force base at midnight. Transponders changed or disabled near Romania. pic.twitter.com/JtVzEPUoLv — WikiLeaks (@wikileaks) December 26, 2018

Η φωτογραφία που… σήκωσε τις φήμες για το Air Force One

Μια φωτογραφία που έκανε από νωρίς τον γύρο των social media, έδειχνε το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στον ουρανό του Γιόρκσαϊρ, αφού πρώτα είχε φύγει από την βάση Andrews.

Air Force One spotted over England just a few hours ago under different callsign, left Andrews at midnight. pic.twitter.com/7kRin3NYmQ — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) December 26, 2018

Αναλυτές ανέφεραν πως επειδή το προεδρικό αεροσκάφος δεν πετούσε με το “διακριτικό” του Air Force One, θα μπορούσε να κατευθύνεται προς την Μέση Ανατολή ώστε να παραλάβει κάποιο από τα μέλη της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, μέσα στο αεροσκάφος βρίκονταν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λευκός Οίκος δεν είχε πει… λέξη για το περιστατικό, ενώ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει… σιγήσει στο (αγαπημένο του) Twitter εδώ και 20 ώρες.

