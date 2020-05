Στέρεψαν πια τα επίθετα για να χαρακτηρίσει κανείς τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ. Που σαν… 5χρονο αρνείται πεισματικά να φορέσει μάσκα και όπως λέει δεν το κάνει για να μην τον δουν οι δημοσιογράφοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε το εργοστάσιο της Ford στην Υψηλάντη του Μίσιγκαν. Και αυτή τη φορά, δημοσίως τουλάχιστον, μάσκα δεν φόρεσε. Και όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν κατά την ξενάγησή του στους χώρους του εργοστασίου ακολούθησε τους κανόνες, όπως όλοι οι άλλοι, η απάντησή του τους άφησε άφωνους.

«Φόραγα μία (μάσκα) προηγουμένως. Φόραγα μία εκεί πίσω. Αλλά δεν ήθελα να δώσω στους δημοσιογράφους την ικανοποίηση να το δουν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αφού έδωσε αρχικά σε κάποιον την πλαστική μάσκα προσώπου που δοκίμασε, έδειξε και την υφασμάτινη που φόρεσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Μου αρέσει πολύ. Ειλικρινά, νομίζω είμαι πιο ωραίος με τη μάσκα». Άλλο αν δεν τη φοράει… ποτέ.

Κι αν εκείνος δεν ήθελε να τον δει κανείς, το… χατίρι δεν του έγινε.

Why does Trump's mask look like a BDSM product? https://t.co/el42SNevws

Let's hope that he keeps it on,stop that excrement coming out of his mouth.#TrumpMask#TrumpIsAnIdiot https://t.co/g7Br7Gg47o