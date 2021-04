Τραγικό θάνατο βρήκε ο Έλληνας αστυνομικός, Αναστάσιος Τσάκος, στη Νέα Υόρκη το πρωί της Τρίτης (27.04.2021), όταν τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μεθυσμένη οδηγός.

Ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών έχασε την ζωή του τα ξημερώματα σε αυτοκινητόδρομο του Λονγκ Αϊλαντ, όταν κλήθηκε να βοηθήσει σε θανατηφόρο τροχαίο.

Όταν έφτασε στο σημείο, ένα αυτοκίνητο εκτός ελέγχου το οποίο οδηγούσε μεθυσμένη οδηγός, τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Η 33χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, οδήγηση με κατασχεμένο δίπλωμα, καθώς και χρήση αυτοκινήτου υπό την επήρεια αλκοόλ.

A husband, a father, a son, and a protector but, most off all, @NYPDHighway Police Officer Anastasios Tsakos will forever be remembered as a NYC #Hero. pic.twitter.com/mIimcjWkc2