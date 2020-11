Τραγωδία στο Πακιστάν: 22 καλεσμένοι σε γάμο σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Στο Πακιστάν 22 καλεσμένοι σε γάμο βρήκαν τραγικό θάνατο. Σκοτώθηκαν όταν το τρίκυκλο αμαξίδιο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε κανάλι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα Τετάρτη (11.11.2020).

Στην είδηση που συγκλονίζει το Πακιστάν αναφέρεται, επίσης, ότι 29 άνθρωποι βρίσκονταν στο υπερφορτωμένο τρίτροχο τη στιγμή που σημειώθηκε το δυστύχημα τη Δευτέρα (09.11.2020), κοντά στην πόλη Ντέρα Ισμαήλ Χαν.

“Βρήκαμε 22 πτώματα, 16 γυναικών και έξι παιδιών”, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας, Μουχαμάντ Ραμζάν.

Επτά άνθρωποι διασώθηκαν.

