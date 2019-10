Τραμπ: Δεν είναι καθαίρεση! Είναι πραξικόπημα!

Με νέο post στο twitter ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την έρευνα που ξεκίνησε σε βάρος του από τους Δημοκρατικούς «πραξικόπημα», και το έγραψε με κεφαλαία γράμματα για να καταλάβουν όλοι πόσο… σοβαρό είναι αυτό που λέει.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό που γίνεται δεν είναι παραπομπή, είναι πραξικόπημα, με σκοπό να αφαιρεθούν από τον λαό η εξουσία του, η ψήφος του, οι ελευθερίες του, η δεύτερη τροπολογία (του Συντάγματός αυτή που αναφέρεται στην οπλοκατοχή) του, η θρησκεία του, ο στρατός του, το τείχος του στα σύνορα, και τα ελέω Θεού δικαιώματα των Αμερικανών πολιτών», εξεμάνην ο Τραμπ.

….People, their VOTE, their Freedoms, their Second Amendment, Religion, Military, Border Wall, and their God-given rights as a Citizen of The United States of America!

