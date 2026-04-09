Κόσμος

Τραμπ: Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν – Πιέσεις στο Ισραήλ για αποκλιμάκωση

«Η Τεχεράνη φαίνεται να αποδέχεται βασικούς όρους για μια ενδεχόμενη συμφωνία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ
Alex Brandon/Pool via REUTERS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν βρίσκεται κοντά, ενόψει της αποστολής διπλωματικής αντιπροσωπείας υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC News την Μεγάλη Πέμπτη (09/04/2026) ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η ηγεσία του Ιράν εμφανίζεται πιο διαλλακτική στις ιδιωτικές συνομιλίες απ’ ό,τι στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Όπως ανέφερε, στις διαπραγματεύσεις επιδεικνύει πιο ρεαλιστική στάση, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται να αποδέχεται βασικούς όρους για μια ενδεχόμενη συμφωνία. Παράλληλα, προειδοποίησε πως ενδεχόμενη αποτυχία των συνομιλιών θα έχει «πολύ επώδυνες» συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φαίνεται να δοκιμάζεται, καθώς οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται, σε περιοχές όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας τον περιορισμό των επιθέσεων ώστε να διευκολυνθεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη συνομιλία, επισημαίνοντας ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο εμφανίζουν τάσεις αποκλιμάκωσης.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα χαμηλώσει τους τόνους. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ παραμένει έξαλλος με το ΝΑΤΟ και εξετάζει να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη
Οι ΗΠΑ διατηρούν πάνω από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 30.000 στη Γερμανία, με σημαντικές δυνάμεις επίσης σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία
Αμερικανικός στρατός
Χαμενεΐ: Δεν θέλουμε πόλεμο αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας – «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν», λέει ο Τραμπ – Διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Λιβάνου
Το Ιράν δηλώνει πως δεν θα σταματήσει ο εμπλουτισμός ουρανίου και βάζει «φωτιά» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Η Τεχεράνη επιτρέπει ορισμένο αριθμό πλοίων να περνάνε τα Στενά του Ορμούζ
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ 6
