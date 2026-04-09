Τραμπ: Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν – Πιέσεις στο Ισραήλ για αποκλιμάκωση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν βρίσκεται κοντά, ενόψει της αποστολής διπλωματικής αντιπροσωπείας υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC News την Μεγάλη Πέμπτη (09/04/2026) ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η ηγεσία του Ιράν εμφανίζεται πιο διαλλακτική στις ιδιωτικές συνομιλίες απ’ ό,τι στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, στις διαπραγματεύσεις επιδεικνύει πιο ρεαλιστική στάση, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται να αποδέχεται βασικούς όρους για μια ενδεχόμενη συμφωνία. Παράλληλα, προειδοποίησε πως ενδεχόμενη αποτυχία των συνομιλιών θα έχει «πολύ επώδυνες» συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φαίνεται να δοκιμάζεται, καθώς οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται, σε περιοχές όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας τον περιορισμό των επιθέσεων ώστε να διευκολυνθεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη συνομιλία, επισημαίνοντας ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο εμφανίζουν τάσεις αποκλιμάκωσης.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα χαμηλώσει τους τόνους. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.