Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν έλαβαν συγχαρητήρια… από τον Ντένις Ρόντμαν

Ο Ρόντραν με ανάρτησή του έγραψε: «Μεγάλος σεβασμός για τον πρόεδρο Τραμπ και τον Στρατάρχη Κιμ Γιονγκ Ουν για την προσεχή ιστορική συνάντησή τους. Το είχα πει το 2014: οι πόρτες θα ανοίξουν» προσθέτοντας τα hashtag #Peace, #Love και #NotWar.

Ο Ρόντμαν ανάρτησε επίσης ένα σύντομο βίντεο που χρονολογείται από το 2014 και στο οποίο προέβλεπε το «άνοιγμα» της Βόρειας Κορέας στη Δύση. Το βίντεο περιέχει και μια μονταρισμένη φωτογραφία του Τραμπ με τον Ρόντμαν και τον Κιμ. Με φόντο τις σημαίες των δύο χωρών, εμφανίζεται ο ίδιος με πλατύ χαμόγελο, κάτω από το σύνθημα «Ενωθείτε».

Much respect to President Trump and Marshall Kim Jong Un for their upcoming historic meeting. I said it back in 2014 that doors will open . #Peace #Love #NotWar pic.twitter.com/trcDhNK1IM

