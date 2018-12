Τραμπ: Με “αργούς” ρυθμούς η αποχώρηση από τη Συρία

Ο κ. Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter πως “το Ισλαμικό Κράτος έχει έχει πρακτικά εξαλειφθεί. Θα στέλνουμε με αργό ρυθμό τους στρατιώτες μας στο σπίτι, ώστε να ενωθούν ξανά με τις οικογένειές τους, πολεμώντας ταυτόχρονα ό,τι απέμεινε από το ΙΚ”.

Στη Συρία βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου 2000 άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο πόλεμο κατά των τζιχαντιστών αλλά και για να εκπαιδεύσουν τις τοπικές δυνάμεις, στις περιοχές που ανακαταλαμβάνονται από το Ισλαμικό Κράτος.

“Αν κάποιος άλλος πέραν του Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει αυτό που κάνω εγώ στη Συρία θα είχε ανακηρυχθεί εθνικός ήρωας”, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζοντας παράλληλα πως “τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα απ’ όσο είχα προβλέψει”.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει και πάλι πως η αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από την περιοχή θα είναι “αργή και πολύ καλά συντονισμένη”.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2018

…I campaigned on getting out of Syria and other places. Now when I start getting out the Fake News Media, or some failed Generals who were unable to do the job before I arrived, like to complain about me & my tactics, which are working. Just doing what I said I was going to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2018

…..Except the results are FAR BETTER than I ever said they were going to be! I campaigned against the NEVER ENDING WARS, remember! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2018

I campaigned on Border Security, which you cannot have without a strong and powerful Wall. Our Southern Border has long been an “Open Wound,” where drugs, criminals (including human traffickers) and illegals would pour into our Country. Dems should get back here an fix now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2018

I am the only person in America who could say that, “I’m bringing our great troops back home, with victory,” and get BAD press. It is Fake News and Pundits who have FAILED for years that are doing the complaining. If I stayed in Endless Wars forever, they would still be unhappy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2018

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ