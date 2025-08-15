Τραμπ μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Υπάρχει δρόμος για τη συμφωνία» – Ο Ρώσος πρόεδρος τον προσκάλεσε στη Μόσχα

Μετά από σχεδόν τρεις ώρες οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική βάση της Αλάσκας,ολοκληρώθηκαν με τις δυο πλευρές να κάνουν λόγο για εποικοδομητικό διάλογο.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για μια παραγωγική συνάντηση, ανέφερε όμως ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία», ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πως είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό σου μια επόμενη συνάντηση στη Μόσχα.

«Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε. Θα έλεγα μερικά σημαντικά, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, έχουμε κάνει κάποια πρόοδο», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι θα καλέσει το ΝΑΤΟ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να «του πει για τη σημερινή συνάντηση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα αρχίσω να κάνω μερικά τηλεφωνήματα και θα τους πω τι συνέβη», προσθέτει. «Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία».

Πούτιν: «Προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία»

Ο Πούτιν τόνισε αρχικά ότι «οι διαπραγματεύσεις ήταν χρήσιμες και διεξοδικές σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», ενώ ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόταση της συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα.

Ανέφερε μάλιστα ότι είναι «προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία».

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στην κοινή ιστορία της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα και δηλώνει ότι ήταν μια «λογική» τοποθεσία για τις συνομιλίες τους.

«Θα θυμόμαστε πάντα άλλα ιστορικά παραδείγματα όπου οι χώρες μας νίκησαν από κοινού κοινούς εχθρούς με πνεύμα συντροφικότητας και συμμαχίας, υποστηρίζοντας και βοηθώντας η μία την άλλη.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κληρονομιά θα μας βοηθήσει να ξαναχτίσουμε και να καλλιεργήσουμε αμοιβαία επωφελείς και ισότιμες σχέσεις σε αυτή τη νέα φάση, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να εξαλειφθούν οι πρωταρχικές αιτίες του.

«Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει να κάνει με τις θεμελιώδεις απειλές για την ασφάλειά μας», δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ενώ η Ρωσία ενδιαφέρεται να τερματίσει τα γεγονότα στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι, για να επιτύχουμε μια μόνιμη και μακροπρόθεσμη λύση, πρέπει να εξαλείψουμε όλες τις βασικές αιτίες, τις πρωταρχικές αιτίες αυτής της σύγκρουσης».

«Να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες ανησυχίες της Ρωσίας και να αποκατασταθεί μια δίκαιη ισορροπία ασφάλειας στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρο Τραμπ, όπως (είπε) σήμερα, ότι φυσικά πρέπει να διασφαλιστεί και η ασφάλεια της Ουκρανίας», συνέχισε.

«Φυσικά, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για αυτό. Θέλω να ελπίζω ότι η συμφωνία που καταλήξαμε μαζί θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει το δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία», πρόσθεσε.