Τραμπ: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας δεν ήταν ποτέ χειρότερες!

Κατ’ αρχήν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτοαποθεώθηκε γιατί με την παρουσία του στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ κατάφερε, λέει, να κερδίσει και γι’ αυτό (ξαναλέει) δέχεται βροχή τα τηλεφωνήματα για τα συγχαρητήρια. Κατά δεύτερον, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα ότι οδήγησε τις αμερικανορωσικές σχέσεις στο χειρότερο σημείο τους.

«Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν ήταν ΠΟΤΕ χειρότερες εξαιτίας των πολλών εταιρών αμερικανικής ηλιθιότητας και ανοησίας και τώρα (εξαιτίας) του κυνηγιού μαγισσών (σ.σ. έτσι αποκαλεί την έρευνα για την εμπλοκή της Ρωσίας στις εκλογές του ’16)».

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Και φυσικά στο στόχαστρό του μπήκαν ο προκάτοχός του στο Λευκό Οίκο Μπαράκ Ομπάμα και η αντίπαλός του στην κούρσα για την προεδρία, Χίλαρι Κλίντον. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πίστευε ότι η Κλίντον θα κέρδιζε τις εκλογές γι’ αυτό δεν ασχολήθηκε όταν το FBI τον ενημέρωσε για το ενδεχόμενο να υπάρχει ρωσική εμπλοκή στις εκλογές του 2016.

«Ο πρόεδρος Ομπάμα νόμιζε ότι η διεφθαρμένη Χίλαρι θα κέρδιζε τις εκλογές, έτσι όταν ενημερώθηκε από το FBI σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας, είπε ότι δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί, ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό και και δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ σχετικά με αυτό. Όταν νίκησα, έγινε μεγάλο θέμα με το Αλλοιωμένο Κυνήγι Μαγισσών υπό τον Στρζοκ!», ήταν το tweet του Αμερικανού προέδρου.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Ο Πίτερ Στρζοκ είναι ο πράκτορα του FBI που άσκησε κριτική στον Τραμπ, κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Εκείνο που δεν σχολίασε (ακόμα) ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν η απάντηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ στη δήλωσή του πως Ρωσία, Ε.Ε. και Κίνα είναι οι εχθροί των ΗΠΑ. «Ε.Ε. και ΗΠΑ είναι σύμμαχοι και όποιος υποστηρίζει το αντίθετο διαδίδει fake news» έγραψε ο Τουσκ και «χτύπησε» τον Τραμπ με την αγαπημένη του… φράση.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018

Ο Τραμπ και το ΝΑΤΟ

Πριν «ξεσπάσει» για το θέμα της Ρωσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φροντίσει να κάνει αυτό που κανείς άλλος δεν έκανε μετά τη θυελλώδη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα. Να αποθεώσει τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ. Δηλαδή, να αποθεώσει τον εαυτό του.

Το έκανε λέγοντας πως έχει λάβει πολλά τηλεφωνήματα από ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι τον ευχαριστούν που βοήθησε, το Τραμπ, να ενωθεί η Συμμαχία… Δεν έλειψαν φυσικά και οι αιχμές προς τα media, που δεν κάλυψαν, όπως θα ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τη Σύνοδο…

«Έλαβα πολλά τηλεφωνήματα από ηγέτες νατοϊκών χωρών, οι οποίοι με ευχαρίστησαν που τους έφερα κοντά κι επικέντρωσαν την προσοχή τους στις οικονομικές υποχρεώσεις, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον. Είχαμε μία πραγματικά επιτυχημένη διάσκεψη, που δεν καλύφθηκε όπως έπρεπε από τα περισσότερα ΜΜΕ. Το ΝΑΤΟ είναι τώρα δυνατό και πλούσιο!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.