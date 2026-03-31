Τραμπ σε συμμάχους: Βρείτε λίγο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το πετρέλαιο μόνοι σας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα, σκληρή επίθεση κατά ευρωπαϊκών χωρών, με αφορμή τις ελλείψεις σε καύσιμα που αντιμετωπίζουν λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, κάλεσε τις χώρες αυτές να αναλάβουν «μόνες τους» την ευθύνη για την ενεργειακή τους ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να βασίζονται διαρκώς στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε Ο Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν που κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ άφησε αιχμές για έλλειψη στήριξης προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, οι συμμαχικές χώρες θα πρέπει να αναπτύξουν μεγαλύτερη αυτονομία και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση κρίσεων και να μην στηρίζονται στην πλάτη των ΗΠΑ.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στην αποκεφάλιση του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς:

Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα.

Και δεύτερον, βρείτε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς ΠΑΡΤΕ το.

Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε να πολεμάτε για τον εαυτό σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως κι εσείς δεν ήσασταν εκεί για εμάς.

Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Τα δύσκολα έχουν ήδη γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο!

Πρόεδρος DJT».

All of those countries that can't get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you: Number 1, buy from the U.S., we have plenty, and Number 2, build up… pic.twitter.com/ullcGRfUIq — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Σε νεότερη ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος, εξαπέλυσε πυρά και κατά της Γαλλίας, που όπως είπε δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό υλικό να πετάξουν από τον εναέριο χώρο της, απειλώντας ότι οι ΗΠΑ θα το θυμούνται.

«Η Γαλλία δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό υλικό, να περάσουν πάνω από το γαλλικό έδαφος.

Η Γαλλία υπήρξε ΠΟΛΥ ΜΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ σε σχέση με τον «Χασάπη του Ιράν», ο οποίος έχει εξουδετερωθεί με επιτυχία!

Οι Η.Π.Α. θα το ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!!», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

The Country of France wouldn’t let planes headed to Israel, loaded up with military supplies, fly over French territory.



France has been VERY UNHELPFUL with respect to the "Butcher of Iran," who has been successfully eliminated! The U.S.A. will REMEMBER!!! pic.twitter.com/uu7hezFJUq — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ, επιτίθεται λεκτικά στους συμμάχους του, όπως είχε κάνει και στο ΝΑΤΟ, ενώ έχει δηλώσει και την απογοήτευσή του με τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου και του βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.