Τραμπ: Τώρα το NATO θέλει να εμπλακεί στα Στενά του Ορμούζ – Ήταν άχρηστοι, τους είπα να μείνουν μακριά

Στο μπαράζ αναρτήσεων που έκανε σήμερα (17.04.2026) στο Truth Social για την απόφαση του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο NATO, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά των συμμάχων του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χώρες του NATO, τις οποίες δεν κατονομάζει, επικοινώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, λίγο αφότου που το Ιράν ανακοίνωσε ότι είναι εντελώς ανοικτά.

Η ανάρτηση Τραμπ: «Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ τελείωσε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το NATO που με ρωτούσε αν χρειαζόμασταν βοήθεια. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΗΘΕΛΑΝ ΑΠΛΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκαν, σαν Χάρτινος Τίγρης!».

Σε επόμενη ανάρτησή του λίγα λεπτά μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ «για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους!».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε κάνει άλλες δύο αναρτήσεις, με τις οποίες «πανηγυρίζει» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προσθέτοντας όμως ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών πλοίων και λιμανιών από τις ΗΠΑ θα «παραμείνει σε πλήρη ισχύ» μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Σε άλλη μία (!) ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο, το απαγορεύουν οι ΗΠΑ».