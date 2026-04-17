Μπαράζ μηνυμάτων από Τραμπ: Θα πάρουμε τσάμπα όλα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ με συνεχόμενες αναρτήσεις στο Truth Social ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα πάρουν τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και απαγόρευσε στο Ισραήλ να επιτεθεί στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως οι ΗΠΑ θα πάρουν το σύνολο των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν που προέκυψαν από τις επιχειρήσεις των βομβαρδιστικών B-2, χωρίς καμία χρηματική συναλλαγή.

Παράλληλα, διευκρίνισε πως αυτή η συμφωνία δεν συνδέεται με τον Λίβανο, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν ξεχωριστά με την Βηρυτό για την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «απαγορεύεται από τις ΗΠΑ. Αρκετά πια»!

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ έχει ως εξής: «Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την “πυρηνική σκόνη” που θα δημιουργηθεί από τα σπουδαία μας βομβαρδιστικά B2, δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα.

Αυτή η συμφωνία δεν σχετίζεται με τον Λίβανο σε καμία περίπτωση, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο.

Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους απαγορεύεται να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Φτάνει πια»!

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των Η.Π.Α., έχει απομακρύνει ή απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες! Ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT».

Με νεότερη ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν με την βοήθεια των ΗΠΑ, απομακρύνει από τα Στενά του Ορμούζ όλες τις θαλάσσιες νάρκες.

Τραμπ: «Ευχαριστούμε που ανοίξατε τα Στενά του Ορμούζ αλλά για εσάς παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός»

Λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Με μία ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το στενό (τα Στενά του Ορμούζ) του είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για κανονική διέλευση. Ευχαριστώ!».

Σε άλλη ανάρτησή του, λίγη ώρα μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Τα Στενά του Ορμουζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορικές δραστηριότητες και απρόσκοπτη διέλευση, Ωστόσο, ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, έως ότου η συναλλαγή μας με το Ιράν ολοκληρωθεί κατά 100%.

Αυτή η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».