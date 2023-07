Την ώρα που οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική «ψήνονται» από τον καύσωνα και αντιμετωπίζουν φωτιές, η Κροατία και η Σλοβενία αντιμετώπισαν σήμερα (19.7.2023) σφοδρές καταιγίδες, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.

Στην Κροατία σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από τις καταιγίδες ενώ στη Σλοβενία μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από πτώση κλαδιού ενός δέντρου ενώ αναφέρθηκε και ένας τραυματισμός.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κροατίας έκανε λόγο και για σημαντικές υλικές ζημιές σε ορισμένες περιοχές της χώρας, την ώρα που κυκλοφορούν βίντεο στα social media και αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα του φαινομένου.

#BREAKING #Serbia #Croatia In addition to Belgrade, due to a strong storm, a crane also fell in the Croatian capital, Zagreb. pic.twitter.com/k0rtUjQHAR