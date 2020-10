Τρέχει κάτι με τον Μπάιντεν; Δεύτερη μέρα χωρίς προεκλογική εκστρατεία

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν δεν είχε σήμερα, για δεύτερη συναπτή ημέρα, καμία δημόσια εκδήλωση στην ατζέντα του, σε πλήρη αντίθεση με τον αντίπαλό του, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που συνεχίζει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις δύο εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Σήμερα, στις 09.30 το πρωί τοπική ώρα (16.30 ώρα Ελλάδας), το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως θα δώσει άδεια στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που τον ακολουθούν, για το υπόλοιπο της ημέρας.

Φυσικά το επιτελείο του Τραμπ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, διατυπώνοντας ερωτήματα του τύπου “Έχει δει κανείς τον Τζο Μπάιντεν;” ή με σχόλια στο Twitter, όπως «Ο Τζο Μπάιντεν κρύβεται ακόμη στο υπόγειό του σήμερα».

Has anyone seen Joe Biden?#WhereIsJoe