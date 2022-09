Ένα τρομακτικό ατύχημα έγινε την Κυριακή σε υπαίθρια γιορτή και συγκεκριμένα σε λούνα παρκ στο Μοχάλι της Πουντζάμπ στην Ινδία.

Ένα από τα παιχνίδια του λούνα παρκ που είχαν στηθεί έπαθε βλάβη την ώρα που ήταν γεμάτο κόσμο , ανάμεσά τους και πολλά παιδιά με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος από ύψος πολλών μέτρων.

Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει την ώρα της πτώσης και της πρόσκρουσης στο έδαφος δεκάδες ανθρώπους να πετάγονται από τα καθίσματα στα οποία ήταν δεμένοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

#NewsAlert: Reports that a breaking mechanism of an attraction in #Mohali, #Punjab in #India, has malfunctioned and smashed dozens of people towards the ground, injuring at least 16 people. pic.twitter.com/3qaRLhiMjL