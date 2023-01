Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα και δείχνει την παραλίγο σύγκρουση δυο αεροσκαφών των ΗΠΑ και της Κίνας στον αέρα δημοσιοποιήθηκε από το CNN. Το συμβάν έγινε πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα στις 21 του περασμένου μήνα (21.12.2022).

Είναι βέβαιο ότι σε ΗΠΑ και Κίνα ένιωσαν ανακούφιση και χαρά μετά την είδηση αυτή, διότι αν υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στα δυο αεροσκάφη (στο αμερικανικό μάλιστα επέβαιναν 30 άτομα), τότε ουδείς μπορεί να σκεφτεί το ποιες θα ήταν οι συνέπειες, καθώς οι σχέσεις των δυο υπερδυνάμεων είναι στο… κόκκινο.

Σύμφωνα με το CNN τη σύγκρουση παραλίγο να προκαλέσει το μαχητικό της Κίνας, καθώς πέταξε πολύ κοντά στο αεροσκάφος των ΗΠΑ. Το κινεζικό αεροσκάφος πλησίασε σε απόσταση περίπου 7 μέτρων το αμερικανικό, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο πιλότος του αεροσκάφους των ΗΠΑ έκανε υποχρεωτικό ελιγμό, για να μην συγκρουστούν τα δυο αεροπλάνα.

Στο βίντεο φαίνεται ότι κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου J-11 πετάει κοντά από αμερικανικό μη παροπλισμένο αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 30 άτομα, και σχεδόν ακουμπάει τη «μύτη» του.

Η Κίνα έδωσε πάντως, άλλη… ερμηνεία. Έβγαλε στον αέρα δικό της βίντεο, στο οποίο οι Κινέζοι λένε ότι φαίνεται πως το αμερικανικό αεροσκάφος ήταν εκείνο, που άλλαξε ξαφνικά πορεία και πλησίασε το κινεζικό μαχητικό, το οποίο έκανε στροφή στα αριστερά.

#China’s PLA Southern Theater Command has published a video of the interception of a U.S. Air Force RC-135 Reconnaissance Aircraft by a Chinese Navy J-11BSH aircraft carrier-deployed fighter jet over the Pacific Ocean, near Paracel Islands on December 21. pic.twitter.com/tPw1FjNoaI