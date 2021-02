Τρόμος στη Σκωτία: Γιγάντια φίδια κόβουν βόλτες σε πολυσύχναστους δρόμους (pics, vid)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σκωτία καθώς γιγάντια φίδια εντοπίζονται σε πολυσύχναστα σημεία στην πόλη Γκρίνοκ. Οι Αρχές σημειώνουν ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλές αναφορές για μεγάλα ερπετά στην περιοχή.

Σύμφωνα με την DailyMail, εργάτες κατασκευαστικής εταιρείας καθώς εκτελούσαν εργασίες σε κεντρικό σημείο της πόλης εντόπισαν ένα φίδι περίπου 4,5 μέτρα και αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές. Στην αρχή νόμιζαν ότι το ερπετό, που εντοπίστηκε κοντά… σε ένα πεζοδρόμιο, ήταν νεκρό. Το τεράστιο φίδι όμως ήταν ζωντανό και ανέλαβε την περίθαλψη του ο τοπικός κτηνίατρος.

Shocking moment 6ft SNAKE is found on Scottish construction site https://t.co/3rFrFEHY8H via @MailOnline