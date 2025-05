Τρόμος στο Λίβερπουλ: 53χρονος έπεσε με αυτοκίνητο σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά που πανηγύριζαν το πρωτάθλημα – «Όλοι ούρλιαζαν, ήταν σαν τσουνάμι»

Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου πρωταθλήματος Αγγλίας, αμαυρώθηκε από τις στιγμές τρόμου όταν ο 53χρονος οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε πλήθος οπαδών των Reds που πανηγύριζαν την επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.

Όλα έγιναν λίγες ώρες μετά την έναρξη της μεγάλης παρέλασης για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της Λίβερπουλ, η οποία συγκέντρωσε τεράστια πλήθη στο κέντρο της πόλης της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Τις χαρούμενες φωνές διαδέχτηκαν, ξαφνικά, κραυγές τρόμου. Ένας 53χρονος Βρετανός έπεσε πάνω σε ομάδες φιλάθλων των «κόκκινων» της Premier League, κοντά στο κέντρο του Λίβερπουλ, στην οδό Water Street, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Merseyside.

VIEWER DISCRETION ADVISED



NEW: Footage of the driver plowing into the crowd at the Liverpool City Centre. pic.twitter.com/oDt8UcmFFE — Noteworthy News (@newsnoteworthy) May 26, 2025

Alternate angle of the car driving through crowds with zero hesitation at the Liverpool Premier League parade.



Some may find distressing.



https://t.co/XPCKIsWqHQ — Liam A Diss (@BritFirst) May 26, 2025

THE FACE OF THE MAN DRIVING THE VEHICLE IN LIVERPOOL pic.twitter.com/AwLQXzlrZa — Paul Golding (@GoldingBF) May 26, 2025

Super slow-mo of the driver moments before he rammed into crowds at the Liverpool Premier League parade.



No defining features can be seen, in my opinion.



pic.twitter.com/o19m2aYbcN — Liam A Diss (@BritFirst) May 26, 2025

Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 47 – ανάμεσά τους 4 παιδιά -, ενώ οι τοπικές Αρχές παραμένουν επιφυλακτικές για τα αίτια του περιστατικού. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Η αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένας 53χρονος λευκός Βρετανός άνδρας μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

Δημοσιογράφος του BBC που βρέθηκε στο σημείο μετέδιδε ότι είδε να απομακρύνονται τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

«Μόλις γύρισα από την παρέλαση της Λίβερπουλ, από μία πραγματικά χαρούμενη μέρα, για να δω τα νέα για το τι συνέβη στην πόλη και είμαι τουλάχιστον λυπημένος και σοκαρισμένος», είπε.

Σοκάρουν οι πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση:

Distressing video alert



Incident from Liverpool right now pic.twitter.com/NYnkxNhH0M — Super Frank Super Goals (@barchng) May 26, 2025

Η Natasha Rinaldi παρακολουθούσε την παρέλαση της Λίβερπουλ από το σαλόνι ενός φίλου της όταν συνέβη το περιστατικό.

Σε δηλώσεις της στο πρακτορείο ειδήσεων PA, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν τόσο δυνατά. Οι άνθρωποι ακούγονταν απελπισμένοι. Και τότε κοιτάξαμε από το παράθυρο και είδαμε το αυτοκίνητο να περνάει πάνω από ανθρώπους.

Ακούγαμε μόνο κραυγές, συνεχόμενες κραυγές. Ήμασταν πολύ μπερδεμένοι.

Κάποιοι από τους φίλους μου ήταν εκεί κοντά και το αυτοκίνητο ήταν πολύ κοντά τους. Ήταν μία φρικτή σκηνή, κανείς δεν το περίμενε».

‘We heard screams and saw that a car ran over people.’



Eyewitness Natasha Rinaldi describes an incident near the Liverpool Football Club parade after reports of a car collision with a number of pedestrians. pic.twitter.com/UYGcGoHvwc — Sky News (@SkyNews) May 26, 2025

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που πραγματικά βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ’ όλα η καρδιά μου συμπάσχει με όλους όσοι ήταν μάρτυρες αυτού που συνέβη, με όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό που συνέβη και με όλους όσοι τραυματίστηκαν και τους αγαπημένους τους», λέει ο Carl Cashman στην «Daily Mail».

«Ήμουν στο περιστατικό στο Manchester Arena. Δεν θέλω να ξαναβγώ έξω. Η πλευρά του αυτοκινήτου έπεσε πάνω μου. Είναι όλα θολά. Έχω κοψίματα και μώλωπες και θα γίνω καλά, αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν σοβαρότερους τραυματισμούς», περιγράφει από την πλευρά του ο 24χρονος Frankie.

Ο Patrick Milligan, 25 ετών, από το Wigan, αναφέρει: «Όλοι βιώναμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας παρακολουθώντας την παρέλαση και μετά έγινε κάτι σαν ”τσουνάμι”. Ήταν φρικτό. Το αυτοκίνητο απλά στράφηκε με ταχύτητα μέσα στο πλήθος και όλοι ούρλιαζαν. Τώρα ξέρουμε ότι οι οικογένειές μας είναι καλά, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα αν τα αδέλφια μου ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Η γιαγιά μου είναι 84 ετών, οπότε όλοι φοβόμασταν τα χειρότερα».

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται κόσμος να προσπαθεί να λιντσάρει τον 53χρονο οδηγό, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να τον μεταφέρει με το ειδικό όχημα στο αστυνομικό τμήμα.

Liverpool Man gets ripped out car after driving over people !!!

Credit to Super Frank pic.twitter.com/uzUo2IliWp — DJE MEDIA (@DJEMEDIA_) May 26, 2025

Breaking News



A man driving a car has ploughed into a crowd of Liverpool supporters celebrating winning the Premier League.



The driver has been arrested, it looks like the suspect was taken away before the fans got to him. pic.twitter.com/wWYEwZ2euB — David Atherton (@DaveAtherton20) May 26, 2025

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, αποκάλεσε «φρικτές» τις σκηνές στο Λίβερπουλ και πρόσθεσε «οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν ή επλήγησαν». «Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους στο αυτό το σοκαριστικό περιστατικό», είπε ακόμα.

Λίβερπουλ: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας με όσους έχουν πληγεί»

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα σήμερα το βράδυ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση των πρωταθλητών Αγγλίας για το σοκαριστικό συμβάν που σκίασε τους πανηγυρισμούς των οπαδών των «κόκκινων» της Premier League.

