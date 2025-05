Οι οπαδοί της Λίβερπουλ προσπάθησαν να λιντσάρουν τον οδηγό του αυτοκινήτου που έπεσε στον κόσμο και φώναζαν «σκοτώστε τον»

Σκηνές πανικού είχαμε στο Λίβερπουλ, μετά το τρομακτικό περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στους οπαδούς που είχαν βγει στους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές της Premier League.

Η παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση της Premier League στην Αγγλία, εξελίχθηκε τελικά σε… ιστορία τρόμου, όταν ένας 53χρονος άνδρας πάτησε γκάζι με το αυτοκίνητό του και έπεσε πάνω στον κόσμο που είχε βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσει τον τίτλο της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές, αφού πρώτα τραυμάτισε όμως δεκάδες ανθρώπους, με τον ίδιο να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το λιντσάρισμα των οπαδών που βρισκόντουσαν στο σημείο, την ώρα της σύλληψής του. Ο κόσμος φώναζε μάλιστα “σκοτώστε τον σκοτώστε” τον, για όσα προκάλεσε με τη δολοφονική του ενέργεια στους δρόμους του Λίβερπουλ.

