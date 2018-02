Η πτήση από το Σαν Φρανσίσκο με προορισμό τη Χονολουλού είχε δύσκολη προσγείωση, με τους επιβάτες να παρακαλουθούν έντρομοι τμήματα του κινητήρα να ξηλώνονται από το αεροπλάνο.

Ήταν μόλις 36 λεπτά πριν η πτήση της United Airlines προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Χαβάης όταν ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν κομμάτια του κινητήρα.

«Αυτό φαίνεται κακό» έγραψε στο Twitter ο Erik Haddad που ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Χονολουλού με συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται να ξηλώνονται μεταλλικά και άλλα κομάτια από τον κινητήρα, ενώ οι επιβάτες σταυρώνουν τα χέρια τους στα μπροστινά καθίσματα κατά την προσγείωση.

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

— Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018