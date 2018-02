Όλα έγιναν σε δρόμο της επαρχίας Τσιανγκσί στην Κίνα. Μικρό λεωφορείο έφυγε από το δρόμο και έπεσε σε χαντάκι.

Όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα έγινε χθες στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα).

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε, καθώς ένας τραυματίας πέθανε στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες έρευνες των αρχών δείχνουν πως το μικρό λεωφορείο είχε 19 θέσεις, ενώ μετέφερε 31 ανθρώπους, με συνέπεια την εκτροπή του από τον δρόμο και στην συνέχεια, την πτώση του σε χαντάκι βάθους δέκα μέτρων.

At least 10 killed after bus overturns in east China's Jiangxi Province, investigation is ongoing pic.twitter.com/p02EMMztP9

— CGTN (@CGTNOfficial) February 20, 2018