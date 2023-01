Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν, στην Ουάσιγκτον εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία και συζητήσεων στο Κογκρέσο σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έθιξε το ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «περιμένουμε την Ουάσιγκτον να εγκρίνει την πώλησή τους σε εμάς, καθώς αποτελεί ζήτημα τόσο της προστασίας της χώρας μας αλλά και της προστασίας του ΝΑΤΟ, αποτελώντας κοινό στρατηγικό συμφέρον», σύμφωνα με το TRT Haber.

Από τη μεριά του, ο Άντονι Μπλίνκεν απάντησε πως «οι ΗΠΑ εκτιμούν τη συμβολή της Τουρκίας στον διάδρομο των σιτηρών» στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας ώστε να αποφευχθεί η επισιτιστική κρίση.

Πρόσθεσε, επίσης, πως «θα επιλύσουμε τις διαφορές στις απόψεις μας, τηρώντας το πνεύμα της στενής συμμαχίας και εταιρικής σχέσης με την Τουρκία».

Turkish FM Cavusoglu and Secretary Blinken start their bilateral meeting at the State Department. In the brief remarks just before the meeting, Cavusoglu says he “expects” Washington to approve the F-16 sale “in line with our joint strategic interests”. pic.twitter.com/JQuXbGYLhv