Τυφώνας Μίντον: Ζωή στα χαλάσματα για χιλιάδες ανθρώπους στις ΗΠΑ και 10 νεκροί

Μια απέραντη σιωπή έχει πέσει πάνω από σπίτια που μέχρι τώρα έσφυζαν από ζωή. Σκόρπια αντικείμενα και οικοδομικά υλικά, μαρτυρούν ότι εκεί ζούσαν άνθρωποι. Ο τυφώνας Μίλτον, από όπου πέρασε άφησε πίσω τρόμο και ισοπεδωτικές καταστροφές στις ΗΠΑ.

Η λίστα των νεκρών στις ΗΠΑ μεγαλώνει και σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Αλεχάντρο Μαγιόρκας τα θύματα που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον τυφώνα, έχουν ξεπεράσει τα 10. Όμως χιλιάδες από εκείνους που σώθηκαν, δεν έχουν πια σπίτι να μείνουν ενώ εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου είναι συγκλονιστικές…

Άνθρωποι κοιτάζουν σοκαρισμένοι τουμπαρισμένα και βυθισμένα αυτοκίνητα. Οικογένειες ολόκληρες περπατούν μέσα στο νερό. Κάποιοι κρατούν κλουβιά με ζώα, κάποιοι άλλοι κοιτούν σαστισμένοι τις βάρκες που βγήκαν στη στεριά.

Πολυώροφα κτίρια λύγισαν από το πέρασμα του τυφώνα ενώ πληγωμένο βγήκε και το γήπεδο Τροπικάνα, από το οποίο ξηλώθηκε η οροφή.

Περνώντας από τη Φλόριντα, ο τυφώνας Μίλτον προκάλεσε πολλούς ανεμοστρόβιλους.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε έκκληση προς τους κατοίκους της Φλόριντα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην βρουν έξω στον δρόμο.

Dude gets caught inside hurricane Milton in his car



SCARY#Milton #HurricanMilton #Florida #HurricaneMilton pic.twitter.com/ZOI348PBTB