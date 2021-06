Ο Τζεφ Μπέζος μαζί με τον αδελφό του θα βρίσκονται στην πρώτη επιβατική πτήση του New Shepard, του πυραύλου που κατασκευάστηκε από τη διαστημική εταιρεία του, Blue Origin. Η πτήση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου, μόλις 15 ημέρες αφότου παραιτηθεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, ο Τζεφ Μπέζος -ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 187 δισ. δολαρίων- θα είναι ο πρώτος από τους δισεκατομμυριούχους μεγιστάνες, που θα ζήσουν μια βόλτα στο Διάστημα.

Ο πύραυλος New Shepard έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έως και έξι άτομα κάθε φορά, με τις προηγούμενες δοκιμαστικές πτήσεις να φτάνουν σε υψόμετρο πάνω από 340.000 πόδια. Η πτήση της Blue Origin θα είναι διάρκειας 11 λεπτών και ο πύραυλος θα φτάσει πάνω από 60 μίλια πάνω από τη Γη.

Jeff Bezos will fly on a rocket launched by his company Blue Origin in July, two weeks after he steps down as Amazon CEO https://t.co/3KExGkRqNa

«Από τότε που ήμουν πέντε ετών, ονειρευόμουν να ταξιδέψω στο διάστημα», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος, σε δημοσίευσή του στο Instagram. «Στις 20 Ιουλίου, θα κάνω αυτό το ταξίδι με τον αδερφό μου. Η μεγαλύτερη περιπέτεια, με τον καλύτερό μου φίλο», πρόσθεσε.

Jeff Bezos will join the winner of a seat on the flight of the New Shepard spacecraft. Blue Origin is targeting July 20 for its first suborbital sightseeing trip https://t.co/DnXucbEeHS pic.twitter.com/WyXsP9jLma