Το νέο σούπεργιοτ του Τζεφ Μπέζος θα κοστίσει, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, 500 εκατομμύρια δολάρια και το προσωρινό του όνομα είναι «Υ721». Πρόκειται για ένα ιστιοφόρο μήκους 127 μέτρων και διαθέτει 3 καταστρώματα.

To μαύρο σούπεργιοτ του Τζεφ Μπέζος κατασκευάζεται αυτή την εποχή στα μεγαλύτερα ολλανδικά ναυπηγεία και αναμένεται να φτάσει στο Άμστερνταμ για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Το εντυπωσιακό ιστιοφόρο έχει τρία κατάρτια και τα σχέδια του, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, βασίστηκαν στα σχέδια του περίφημου «Μαύρου Μαργαριταριού» των 70 μέτρων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Τζεφ Μπέζος εκτός από το σούπεργιοτ έχει παραγγείλει και ένα συνοδό σκάφος, το οποίο θα μεταφέρει τις λιμουζίνες και τα ελικόπτερα.

Jeff Bezos' $500M superyacht is glimpsed for first time at Dutch shipyard https://t.co/FxfBXkJzVp