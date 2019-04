Τζέιν Φόντα: Κοσμεί το εξώφυλλο του βρετανικού Vogue και συναρπάζει! Video

Η Τζέιν Φόντα συμφωνεί: “Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι μεγάλης ηλικίας γυναίκες είναι η ταχύτερα αυξανόμενη πληθυσμιακή ομάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε την αξία μας”.

Το 2019, οι γυναίκες άνω των 50 ετών ξεχώρισαν λόγω της απουσίας τους στους τομείς της ομορφιάς και της μόδας, καθώς και στο ευρύτερο τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναφέρει το περιοδικό Vogue.

“Η διάκριση λόγω ηλικίας σίγουρα εξακολουθεί να υπάρχει, τόσο συνειδητά όσο και ασυνείδητα, κάνοντας πολλές γυναίκες να αισθάνονται αποκλεισμένες και αόρατες”, αναφέρεται.

Proud to be a part of #BritishVoguexLorealParis Non-Issue, a special edition devoted to women that show strength, beauty and style are ageless. Join me in celebrating with @LOrealParisUK and @BritishVogue. #AgeIsNoIssue pic.twitter.com/LomgeCMNUG

— Jane Seymour Fonda (@Janefonda) April 4, 2019