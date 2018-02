Τζένιφερ Άνιστον – Μπραντ Πιτ: Χωρισμένοι κι οι δυο, γύρνα σε παρακαλώ! Παραλήρημα στα social media

Λίγο μετά την ανακοίνωση χωρισμού της Τζένιφερ Άνιστον από τον Τζάστιν Θερού και οι θαυμαστές της ελπίζουν σε επανασύνδεση με τον Μπραντ Πιτ.

Τι και αν έχουν περάσει χρόνια από τον πολύκροτο χωρισμό της Τζένιφερ Άνιστον από τον Μπραντ Πιτ; Στη συνείδηση των απανταχού θαυμαστών της είναι ένα μαζί του.

Από τη στιγμή μάλιστα που χώρισε πριν από 16 μήνες από την Αντζελίνα Τζολί, όλοι περιμένουν να δουν Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί.

Τα περισσότερα σχόλια θαυμαστών της για τον χωρισμό της είχαν ένα κοινό. Το όνομα του Μπραντ Πιτ. Όλοι θέλουν να τους δουν ξανά ζευγάρι.

Όλοι μιλάνε για επανασύνδεση Τζένιφερ Άνιστον – Μπραντ Πιτ

Ήταν το 2000 που Τζένιφερ Άνιστον και Μπραντ Πιτ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Χώρισαν πέντε χρόνια μετά λόγω Αντζελίνα Τζολί.

Ένα γάμο και 6 παιδιά μετά όλοι περιμένουν την επανασύνδεση που θα αποτελούσε το απόλυτο gossip της χρονιάς. Και όχι μόνο.

Secretly hoping Jennifer Aniston and Brad Pitt get back together lol — e. (@helisiaa) February 16, 2018

«Πεθαίνω που κάθε ποστ για τον χωρισμό της Τζένιφερ Άνιστον από τον Τζάστιν Θερού είναι για τον Μπραντ Πιτ» σχολίασε εύστοχα χρήστης του Twitter.

I want Brad Pitt & Jennifer Aniston to have a second chance at love hvin learned from mistakes growin appreciatin now ready 2 continue wiser — Thushari Jay (@thusharijaya) February 16, 2018

⚡️ “Fans are hoping for a Jennifer Aniston and Brad Pitt reunion ”https://t.co/kTLnP6YXwu — Roseanna (@Twintastic) February 16, 2018

I ALWAYS KNEW BRAD PITT AND JENNIFER ANISTON BELONGED TOGETHER — Sam (@_ohheyitsSam) February 16, 2018

So all of a sudden Jennifer Aniston and Brad Pitt are single? #DoISmellSomethingHere — L.A.Sam ♡ (@DorkQueensy) February 16, 2018

Jennifer Aniston single. Brad Pitt single. pic.twitter.com/uztyF8VfXu — Karen (@DeVisKar) February 16, 2018

Η ίδια ακριβώς επιθυμία είχε εκφραστεί έντονα και μετά τον χωρισμό βόμβα του Μπραντ Πιτ από την Αντζελίνα Τζολί.

Η ανακοίνωση για το διαζύγιο Τζένιφερ Άνιστον – Τζάστιν Θερού

«Σε μια προσπάθεια να μειώσουμε κάθε περαιτέρω εικασία, αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε το χωρισμό μας. Αυτή η απόφαση ήταν κοινή και πάρθηκε με αγάπη στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Είμαστε δυο πολύ καλοί φίλοι που αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους σαν ζευγάρι αλλά ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη φιλία μας.

Υπό κανονικές συνθήκες θα το κάναμε αυτό ιδιωτικά αλλά δεδομένου ότι η βιομηχανία του κουτσομπολιού δεν μπορεί να αντισταθεί στην ευκαιρία να εικάσει και να ανακαλύψει, θέλαμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια απευθείας. Οτιδήποτε άλλο δημοσιευτεί για εμάς δεν θα είναι απευθείας από εμάς, θα είναι κάποιου άλλου το φανταστικό αφήγημα. Πάνω απ’ όλα, είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τον βαθύ σεβασμό και την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο».

