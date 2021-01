Τζένιφερ Λόπεζ: Το τραγούδι όλο νόημα στην ορκωμοσία Μπάιντεν και η κραυγή

Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν, μαζί με τη Lady Gaga, τα δυο πιο λαμπερά πρόσωπα που συμμετείχαν στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ήταν εκείνες που, μαζί με τον νέο πρόεδρο της χώρας, έκλεψαν την παράσταση.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο χώρο όπου γινόταν η τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν αφού η Lady Gaga συγκλόνισε τους πάντες ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ και αφού η Κάμαλα Χάρις είχε περάσει (και τυπικά) στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Με λευκό σύνολο, η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε έναν συνδυασμό του My Land is you Land, ένα τραγούδι και ιδιαίτερο νόημα αν σκεφτεί κανείς το διχασμό που άφησε πίσω του ο Ντόναλντ Τραμπ και του America the Beautiful.

Στη μέση του τραγουδιού, η Τζένιφερ Λόπεζ φώναξε στα ισπανικά «Justicia para todos!», δηλαδή «Δικαιοσύνη για όλους» και στη συνέχεια φώναξε «Let’s get loud!» (σ.σ. ας το φωνάξουμε δυνατά), όπως το τραγούδι της.