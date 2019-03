Τζιμ Κάρεϊ: Παραλλήλισε τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ!

Ο Τζιμ Κάρεϊ επιτέθηκε στον Τραμπ με ένα νέο έργο τέχνης, λέγοντας ότι “αθώοι άνθρωποι τώρα σφαγιάζονται” στο όνομά του, παραπέμποντας στο μακελειό στο Κράιστσερτς.

Ο ηθοποιός, ο οποίος συχνά μοιράζεται τις σκέψεις του για θέματα επικαιρότητας μέσω της τέχνης του, δημοσίευσε ένα έργο, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απεικονίζεται ως ένας αστεροειδής που προσεγγίζει γρήγορα τη Γη με μία σβάστικα στο μέτωπό του.

“Τώρα σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι, διαλύονται οικογένειες και καταστρέφονται οι ζωές των παιδιών. Όλα στο όνομά του” έγραψε ο ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “The Independent”.

“Αν η Άνανδρη Ρεπουμπλικανική Γερουσία επιτρέπει σε αυτό τον άθλιο κακούργο να συνεχίζει να ενθαρρύνει τον διχασμό, »η Προεδρία του Τραμπ» θα γίνει Γεγονός Μαζικής Καταστροφής” συμπλήρωσε.

Innocent people are now being slaughtered, families ruined and childrens’ lives destroyed. All in his name. If the Craven Republican Senate allows this vile miscreant to continue encouraging devisiveness, the “Trump Presidency” will become an EXTINCTION LEVEL EVENT. pic.twitter.com/RW4cHF0WDq

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 17, 2019