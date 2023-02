«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς ήταν αυτά τα τρία αντικείμενα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε, κάνοντας τις πρώτες επίσημες δηλώσεις του μετά το κινεζικό αερόστατο και τα άλλα 3 ιπτάμενα αντικείμενα που καταρρίφθηκαν από τον στρατό των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο βόρεια της χώρας.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει αυτή τη στιγμή ότι σχετίζονται με το πρόγραμμα κατασκοπευτικών αερόστατων της Κίνας ή ότι ήταν οχήματα παρακολούθησης από άλλη οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, καθώς ακούστηκε παντός είδους σενάριο για την προέλευση των ιπτάμενων αντικειμένων που καταρρίφθηκαν.

«Η τρέχουσα εκτίμηση της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών είναι ότι αυτά τα τρία αντικείμενα ήταν πιθανότατα αερόστατα που συνδέονταν με ιδιωτικές εταιρείες, ψυχαγωγία ή ερευνητικά ιδρύματα, που μελετούσαν τον καιρό ή διεξήγαγαν άλλες επιστημονικές έρευνες», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Γενικότερα, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα Πέμπτη (16.2.2023) ότι οι ΗΠΑ θα καταρρίψουν οποιοδήποτε άλλο ιπτάμενο αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει απειλεί στην αμερικανική ασφάλεια. «Μην κάνετε κανένα λάθος, εάν οποιοδήποτε αντικείμενο αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και την προστασία του αμερικανικού λαού, θα το καταρρίψω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Pres. Biden says intelligence community’s current assessment is that unidentified aerial objects recently shot down “were most likely balloons tied to private companies, recreation or research institutions.” https://t.co/80mtOlhfgs pic.twitter.com/nMVF394nJa