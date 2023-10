Περισσότερες απορίες δημιούργησε παρά έλυσε ο Τζο Μπάιντεν, όταν ερωτήθηκε στον Λευκό Οίκο ποια είναι η συμβουλή του για τον επόμενο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, μετά την καθαίρεση του Κέβιν ΜακΚάρθι με τις ψήφους των τραμπικών Ρεπουμπλικανών βουλευτών.

Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο σχετικά με τα φοιτητικά δάνεια, ένα διαχρονικό οικονομικό πρόβλημα των ΗΠΑ, ωστόσο οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν θα μπορούσαν να μην έχουν να κάνουν με τα τεκταινόμενα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν αποχωρούσε από το Roosevelt Room του Λευκού Οίκου, ένας δημοσιογράφος πρόλαβε να τον ρωτήσει «ποια είναι η συμβουλή του στον επόμενο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Τότε, ο Τζο Μπάιντεν γύρισε αργά, γέλασε κοφτά και με ένα πλατύ χαμόγελο απάντησε αινιγματικά: «Είναι πάνω από τον μισθό μου».

JUST IN: President Biden asked for 'advice' for the next 🇺🇸 US House Speaker pic.twitter.com/9aYkbhUuCi