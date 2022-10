«Φτάνει πια», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αντιδρώντας για ακόμα μια φορά κατά της οπλοκατοχής μετά την πολύνεκρη επίθεση με πυροβολισμούς στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, για την οποία κατηγορείται ένας 15χρονος.

«Βυθιστήκαμε στο πένθος και προσευχηθήκαμε στο πλευρό πάρα πολλών οικογενειών που αναγκάστηκαν να υποστούν το φρικτό φορτίο των μαζικών δολοφονιών» ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν στην ανακοίνωσή του για τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα.

Οι προσπάθειες του Δημοκρατικού προέδρου να απαγορευτούν τα ημιαυτόματα επιθετικά όπλα προσκρούουν μέχρι τώρα στη σθεναρή αντίσταση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών και γερουσιαστών.

«Οι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ αυτού του λογικού μέτρου που συνίσταται στην κατάργηση των πολεμικών όπλων από τους δρόμους μας», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

