Νεαρός σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, στην πόλη Ράλι, στη Βόρεια Καρολίνα όπως ανακοίνωσε η δήμαρχος Μέρι-Αν Μπόλντγουιν.

Υπάρχουν επίσης τραυματίες, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν οι δημοτικές αρχές της πόλης αυτής στην Βόρεια Καρολίνα.

«Γύρω τις 20:00, η αστυνομία του Ράλι ανέφερε ότι έχει περικυκλώσει ύποπτο σε κατοικία στην περιοχή», είπε η Μπόλντγουιν, αναφερόμενη στην «θλιβερή και τραγική ημέρα» που έζησε η πόλη της.

BREAKING 🇺🇲 : Active shooter with multiple victims in Raleigh, North #Carolina



"Residents in that area are advised to remain in their homes," #Raleigh Police said in a statement, which provided no further details. At one location, a car was riddled with bullets. pic.twitter.com/c6IOYab5Cf October 13, 2022

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι άλλος ένας αστυνομικός, σύμφωνα με τη δήμαρχο.

Το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε τις επιθέσεις του υπόπτου, ο οποίος, σύμφωνα με το WTVD, είναι λευκός έφηβος εφοδιασμένος με τουφέκι, παρέλυσε τομείς της Ράλι, της πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας. Τελικά συνελήφθη.

I lived on Crag Burn Lane in the Hendingham neighborhood of Raleigh for over 10 years.



I am devastated at the news of this mass shooting.



These are my former neighbors and that greenway is always busy with families after work.



This is still active.pic.twitter.com/ansCzOzO0K — Ted Corcoran (RedTRaccoon) (@RedTRaccoon) October 13, 2022

Το χρονικό

Τα πρώτα πυρά ακούστηκαν λίγο μετά τις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) σε πεζόδρομο της πόλης σχεδόν 500.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε στην περιοχή για να εντοπίσει τον δράστη των φόνων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

«Τον είδα μπροστά το σπίτι μου, στον κήπο. Κράταγε μακρύκανο κυνηγετικό τουφέκι και φόραγε στολή παραλλαγής», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό WRAL ο Ρόμπερτ, αυτόπτης μάρτυρας που δεν επιθυμούσε να αναφερθεί το επώνυμό του.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την παράλογη βία στην Αμερική», είπε η Μπόλντγουιν.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, ο Ρόι Κούπερ, δήλωσε πως συνομίλησε με τη δήμαρχο και έδωσε εντολή να αναπτυχθούν δυνάμεις της πολιτειακής αστυνομίας για να βοηθήσουν.

40.000 νεκροί το χρόνο από όπλα στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα για τη διάδοση όπλων στην επικράτειά τους και τη χαρακτηριστική ευκολία των Αμερικανών να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά.

Τα όπλα προκαλούν κατά μέσον όρο κάπου 40.000 θανάτους σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών, σύμφωνα με το site Gun Violence Archive.

Κάπου 49.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν το 2021, έναντι 45.000 το 2020, χρονιά που είχε ήδη καταγραφεί τραγικό ρεκόρ. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε κάπου 130 θανάτους την ημέρα από σφαίρες. Φέτος, ως νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαν ήδη καταγραφεί σχεδόν 35.000 θάνατοι από όλες τις αιτίες, κατά την ίδια πηγή.