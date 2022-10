Ένας έφηβος 15 ετών είναι ο ύποπτος ως δράστης των πυροβολισμών στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, από τους οποίους 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο ύποπτος δράστης των πυροβολισμών στη Βόρεια Καρολίνα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσαν για τον εντοπισμό του και τη σύλληψή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήμαρχος της πόλης Ράλεϊ, Μέρι-Αν Μπόλντγουιν, έδωσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά το αιματηρό περιστατικό και δήλωσε ότι 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, εκ των οποίων και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ενώ υπήρχαν και τραυματίες.

«Γύρω τις 20:00, η αστυνομία του Ράλι ανέφερε ότι έχει περικυκλώσει ύποπτο σε κατοικία στην περιοχή», είπε η Μπόλντγουιν, αναφερόμενη στην «θλιβερή και τραγική ημέρα» που έζησε η πόλη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Police in Raleigh, North Carolina, say they are responding to an "active shooting" near a trail. @LinseyDavis has the latest. https://t.co/U1OQIItyCT pic.twitter.com/oG2Cuh8Aj2 — ABC News Live (@ABCNewsLive) October 13, 2022

Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των νεκρών

Σε νέα συνέντευξη Τύπου που έδωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Ράλεϊ, Στέλα Πάτερσον, ανέφερε τα ονόματα των ανθρώπων που έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς. Πρόκειται για έναν 52χρονο, μια 49χρονη, έναν 35χρονο, έναν 29χρονο (ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας) και ένα 16χρονο παιδί.

NEW: @raleighpolice Chief Stella Patterson just shared the names & ages of those killed in last night's violent shooting.



Per police: The suspect, a 15-year-old teenage boy, is in critical condition in the hospital.



Updates on @SpecNews1RDU #raleigh pic.twitter.com/RmHqzkxeEj — Sarah Rudlang (@sarahrudlang) October 14, 2022

RALEIGH SHOOTING UPDATE



•Victims who were killed:



•Nicole Conners, 52



•Susan Karnatz, 49



•Mary Marshall, 35



•RPD officer Gabrielle Torres, 29 years old. He was headed into work.



•16-year-old boy



Shooting suspect: A 15 year old in the hospital in critical condition — Chris Lovingood WRAL (@LovingoodTV) October 14, 2022

Όλα όσα έγιναν στη Βόρεια Καρολίνα

Τα πρώτα πυρά ακούστηκαν λίγο μετά τις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα, τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) σε πεζόδρομο της πόλης σχεδόν 500.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε στην περιοχή για να εντοπίσει τον δράστη των φόνων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

«Τον είδα μπροστά το σπίτι μου, στον κήπο. Κράταγε μακρύκανο κυνηγετικό τουφέκι και φόραγε στολή παραλλαγής», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό WRAL ο Ρόμπερτ, αυτόπτης μάρτυρας που δεν επιθυμούσε να αναφερθεί το επώνυμό του.

BREAKING 🇺🇲 : Active shooter with multiple victims in Raleigh, North #Carolina



“Residents in that area are advised to remain in their homes,” #Raleigh Police said in a statement, which provided no further details. At one location, a car was riddled with bullets. pic.twitter.com/c6IOYab5Cf — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 13, 2022

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την παράλογη βία στην Αμερική», είπε η Μπόλντγουιν.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, ο Ρόι Κούπερ, δήλωσε πως συνομίλησε με τη δήμαρχο και έδωσε εντολή να αναπτυχθούν δυνάμεις της πολιτειακής αστυνομίας για να βοηθήσουν.