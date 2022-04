Τι και αν ο Τζο Μπάιντεν μιλούσε για τη μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου, την ώρα μάλιστα που ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σκαρφαλώνει σε υψηλό 41 ετών, αυτό που φαίνεται τελικά να τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν… μια λευκή ουσία φαίνεται να πέφτει στο πέτο του σακακιού του!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε την Τρίτη στην Αϊόβα και επισκέφθηκε εργοστάσιο βιοεπεξεργασίας που ειδικεύεται στη δημιουργία βιοαιθανόλης. Καθώς λοιπόν μιλούσε για τα σχέδια του να μειώσει τις τιμές του φυσικού αερίου κατά περίπου 10 σεντς το γαλόνι, κάποιοι παρατήρησαν ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε έναν λεκέ στο σακάκι του. Το περιστατικό δεν πέρασε από πολλούς χρήστες του Twitter, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο λεκές ήταν κουτσουλιά από κάποιο πουλί.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

Ο Τζο Μπάιντεν πάντως – όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω στο βίντεο – δεν φάνηκε να ενοχλείται από τον λεκέ και συνέχισε να μιλάει για περισσότερα από 22 λεπτά. «Το γεγονός ότι ένα πουλί κουτσούλησε πάνω από την κονκάρδα του με την αμερικανική σημαία αποτελεί ειρωνεία, αν σκεφτεί κανείς ότι βασικά είναι αυτό που κάνει γενικά στην Αμερική» σχολίασε μια χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος έραψε «Αγαπώ τα πουλιά μας στην Αϊόβα! Είχαν καλό στόχο στον Μπάιντεν».

Δείτε μερικά από τα σχόλια στο Twitter:

The fact a bird pooped on Joe Biden’s American Flag pin is ironic considering its basically what he’s doing to America in general. pic.twitter.com/2lFTwnauoS — AG 🔥 (@Yolo304741) April 12, 2022

I love our Iowa birds! They had good aim on Biden! 😂🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/cohHwEFdqu — No_Regrets 🇺🇸#LEO #USCG #MAGA (@ThinBlueLine349) April 12, 2022

🕶️BREAKING REPORT:🕶️ A Bird Just SH*T ON BIDEN While He Was Talking About Inflation in Iowa..



THIS BIRD SPEAKS FOR ALL OF AMERICA.. — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) April 12, 2022

I have identified the bird that shit on Joe Biden pic.twitter.com/pPizvIG8mt — Black Flag Art 🏴‍☠️ (@blackflagart) April 12, 2022

Μετά τον χαμό που έγινε στο Twittter για τον λεκέ στο σακάκι του προέδρου των ΗΠΑ, για το περιστατικό πήρε θέση ακόμα και η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου με ανάρτησή της στο Twitter. Όπως είπε η Κέιτ Μπέντινγκφιλντ ο λεκές δεν ήταν κουτσουλιά πουλιού, αλλά καλαμπόκι. Πάντως ο ισχυρισμός της δεν φάνηκε να πείθει το σύνολο των χρηστών του Twitter.